Die neue österreichische Bundesregierung hat in ihrem Programm eine Reihe von eMobility-Zielen formuliert. Die Koalition aus ÖVP und den Grünen will neben der Privatwagen-Förderung u.a. verstärkt amtliche Flotten, Taxis, Mietwagen, Carsharing und den ÖPNV in den Fokus rücken. Im Regierungsprogramm für 2020 bis 2024 heißt es, dass die Anschaffung von E- und Wasserstoff-Pkw weiterhin via Privatwagen-Prämie ...

