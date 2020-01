Von Andreas Kißler

BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der Eurogruppe, Portugals Finanzminister Mario Centeno, hat vor dem Hintergrund jüngster Berichte des Internationalen Währungsfonds (IWF) die positive Bedeutung sich verringernder Unsicherheiten für die Wirtschaftslage im Euroraum betont. "Ich möchte die guten Nachrichten hervorheben", betonte er bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Eurogruppe in Brüssel.

Centeno verwies auf eine "gewisse Reduzierung einiger schwelender Unsicherheiten, die Europa in den vergangenen paar Jahren umgeben haben, namentlich den Brexit und die internationalen Handelsspannungen, die nun zurückgehen". Die Euro-Finanzminister wollen bei ihrem Treffen nach seinen Worten über die wirtschaftliche Lage des Euroraums im Lichte eines IWF-Zwischenberichts zu den regelmäßigen Artikel-4-Konsultationen der Washingtoner Organisation debattieren.

Erst am Montag hatte der IWF für den Euroraum im Weltwirtschaftsausblick vorhergesagt, dass das Wachstum von 1,2 Prozent im Jahr 2019 auf 1,3 Prozent im Jahr 2020 und 1,4 Prozent im Jahr 2021 zulegen wird. In dem Bericht betonte der IWF allgemein, die Handelsvereinbarungen zwischen den USA und China und die verringerte Furcht vor einem "No-Deal-Brexit" seien hilfreich gewesen - allerdings seien in den globalen makroökonomischen Daten noch wenig Anzeichen für Umkehrpunkte sichtbar.

Bei ihrer Sitzung wollen die Euro-Finanzminister über die Wirtschaftspolitik der Euro-Länder und über die Budget- und Politikpläne einzelner Staaten diskutieren. Auf der Agenda stehen unter anderem die Haushaltspläne Portugals und die politischen Prioritäten der Regierungen von Spanien, Österreich und Finnland.

