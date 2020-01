Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute wie so häufig Wirecard. Der Zahlungsdienstleister macht den nächsten Schritt in China. Heute gab Wirecard eine neue Kooperation mit dem chinesischen Unternehmen EasyTransfer zur Entwicklung einer neuen Mobile-Payment- und Loyalty-App bekannt. Bei den Verkäufen steht Ballard Power im Fokus. Die Aktie ist in den vergangenen Wochen förmlich heißgelaufen. Mittlerweile liegt der Kurs sogar über den Zielen verschiedener positiver Analystenstudien.