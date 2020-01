Volkswagen, Metro, Henkel, Uniper: Viele deutsche Großkonzerne spielen auf dem russischen Markt eine große Rolle. Was bedeutet für sie der Rücktritt der russischen Regierung? Und wie entwickeln sich ihre Geschäfte?

Der Rücktritt der russischen Regierung von Ministerpräsident Dmitri Medwedew vergangene Woche kam auch für deutsche Unternehmen, die in Russland Geschäfte machen, überraschend. Doch trauen sich nur wenige, sich darüber zu äußern, welche Konsequenzen sich aus diesem Rücktritt für ihr Geschäft ergeben. Konzernlenker dürften sich auf eine weitere, langjährige Zusammenarbeit mit Wladimir Putin einstellen, dem aktuellen Präsidenten, der auch nach Ende seiner Amtszeit 2024 die Macht in Russland nicht wird abgeben wollen. Die russische Wirtschaft stagniert, seit Russland im Frühjahr 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und der Westen daraufhin Sanktionen verhängt hat. Zudem sinkt der Ölpreis kontinuierlich. Kein leichtes Umfeld für Geschäftsbeziehungen - doch gerade die deutsche Wirtschaft spielt hier eine wichtige Rolle.

Laut der deutsch-russischen Außenhandelskammer (AHK) war Deutschland in den ersten neun Monaten 2019 hinter China der zweitwichtigste Handelspartner Russlands. Aber: Deutschlands Anteil am russischen Außenhandel ist in den ersten drei Quartalen 2019 um fast einen Prozentpunkt auf 7,9 Prozent gesunken. "Das lag vor allem am gesunkenen Ausfuhrwert russischer Rohstofflieferungen", schreibt die AHK Russland: "Während Russlands Exporte nach Deutschland um 18 Prozent schrumpften, gingen die Importe nur um 5 Prozent zurück. Russland kauft vor allem deutsche Maschinen, Autos und Chemieprodukte."

Laut der deutsch-russischen Außenhandelskammer sind unter den 50 größten ausländischen Firmen in Russland neun deutsche Unternehmen. Die Liste bezieht sich auf Zahlen aus dem Jahr 2018, neuere liegen noch nicht vor. Die Rangliste der in Russland umsatzstärksten deutschen Unternehmen:

1. Volkswagen: 4,1 Milliarden Euro Umsatz in Russland2. Metro Cash&Carry: 3,08 Milliarden Euro3. Daimler: 2,1 Milliarden Euro4. BMW: 1,75 Milliarden Euro5. Globus: 1,3 Milliarden Euro6. Uniper: 1,15 Milliarden Euro7. Henkel: 1,1 Milliarden Euro8. Bayer: 0,8 Milliarden Euro9. Obi: 0,7 Milliarden Euro

Die WirtschaftsWoche hat die neun Unternehmen um Stellungnahmen zum Regierungsrücktritt gebeten. Die Rückmeldungen waren verhalten. Der Chemiekonzern Bayer antwortete gar nicht. Der saarländische Supermarktbetreiber Globus, der Autobauer Daimler und die Baumarktkette Obi richteten aus, sich nicht zum Thema äußern zu können. Auch der Düsseldorfer Waschmittel- und Klebstoff-Spezialist Henkel, seit 1990 in Russland tätig, verweist nur auf die Bedeutung des Marktes: nach den USA und China war Russland für Henkel 2018 der drittgrößte außereuropäische ...

