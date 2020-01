Nevada Copper hat die Produktion auf seiner Kupfermine Pumpkin Hollow Mitte Dezember aufgenommen. Nun wird die Förderung hochgefahren. Zudem werden die Arbeiten für eine zweite Mine vorangetrieben.

Produktion wird hochgefahren

Seit Mitte Dezember wird auf der Pumpkin Hollow Kupfermine von Nevada Copper produziert. Damit hat das Unternehmen im Zeitplan die Förderung aufgenommen und muss nun die Kapazitäten hochfahren. Parallel zu diesem "Ramp up" gehen die Arbeiten auf der Untertagemine aber weiter. So wurden weitere Schächte komplettiert. Aus dem ersten Stollen wurde auch schon das Erz geholt. Das Unternehmen baut jetzt ein Erzlager auf, während die Verarbeitungsanlage hochgefahren wird. In dieser Anfangphase müssen die Prozesse noch entsprechend optimiert werden.

Machbarkeitsstudie für Tagebau

Parallel treibt Nevada Copper aber die Arbeiten auf seinem Tagebau voran, der auf der gleichen Liegenschaft wie Pumpkin Hollow liegt. Dazu wird es noch in diesem ...

