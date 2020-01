Der Alphabet- und Google-CEO Sundar Pichai hat sich dafür ausgesprochen, dass es geeignete Gesetze für den Umgang mit künstlicher Intelligenz braucht. Doch die Regierungen sollten dabei Augenmaß beweisen. Man müsse einen klaren Blick dafür haben, was bei neuen Innovationen an negativen Folgen entstehen könne, erklärt Pichai in einem Gastbeitrag für die Financial Times. Bedenken etwa bezüglich der teilweise negativen Folgen von Gesichtserkennung und anderen Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz seien berechtigt. Es werde zwar einiges dafür getan, die Bedenken auszuräumen, "aber es werden ...

