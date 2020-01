Sie wächst und wächst und wächst, in Europa sogar vier Mal schneller als andere digitale Werbeformen: Video-Werbung. Marketer sollten sie einsetzen - müssen sich aber geschickt von der Konkurrenz abheben. Unterwegs, zu Hause, auf dem Smartphone, dem Laptop, dem Tablet. Gleich wo: Die Konsumenten lieben Streaming, lustige Spots, Tutorials, virale Videos, Serien und Filme. Mit der Nachfrage steigt auch das Angebot. So ist die Menge an verfügbaren Videos unvorstellbar groß und Youtube heute nach Google die zweitgrößte Website der Welt. Für Werbung wird es zunehmend schwieriger, aus der Masse an C...

