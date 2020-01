Jahr für Jahr ist das Team von aktienlust.tv auf dem ersten Börsentag des Jahres in Dresden zu Gast. Auch in diesem Jahr waren unsere Protagonisten Nicole Straub, Mick Knauff und Jürgen Schmitt dort heiß begehrte Gesprächspartner, denn die vielen Besucher wollten natürlich wissen, wie es an den Märkten weitergeht. Darüber sprechen Mick Knauff und Jürgen Schmitt wie gewohnt natürlich in der neuen "Börsenwoche" auf aktienlust.tv. Dabei darf ein Rückblick in die Vorwoche natürlich ebenso wenig fehlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...