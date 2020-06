Facebook greift einen neuen Milliardenmarkt an - Aktie vor neuen Rekordhochs

Die Aktie von Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) verzeichnete in den vergangenen Monaten eine sensationelle Aufhol-Rallye. Nachdem der Kurs im Zuge des jüngsten Börsen-Crashs im März ein 14-Monats-Tief bei 126 Euro markierte, kletterte die im Nasdaq 100 und im S&P 500 notierte Aktie bis zum Mai auf einen neuen historischen Höchststand bei rund 222 Euro (aktuell: 210 Euro).

Die Chancen stehen gut, dass in Kürze neue Allzeithochs markiert werden, denn die Geschäfte laufen für die Social-Media-Plattform blendend, und jetzt steigt der US-Konzern auch noch in einen weiteren milliardenschweren Markt ein.

Neues mobiles Bezahlsystem

Mit WhatsApp Pay bekommen Unternehmen wie unter anderem Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005), Alphabet (Google) (WKN: A14Y6H / ISIN: US02079K1079) und Alibaba (WKN: A117ME / ISIN: US01609W1027) nun starke Konkurrenz durch Facebook. Das mobile Bezahlsystem von Facebook ging am Dienstag in Brasilien an den Start und damit in einem Staat, der hart durch die Coronavirus-Krise betroffen ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...