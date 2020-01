Berlin (ots) - (VDM) Vertreter der deutschen Milchbranche haben eine gemeinsame Strategie erarbeitet, mit der Antworten auf absehbare Herausforderungen der Branche definiert werden. Die Inhalte haben der Deutsche Bauernverband, der Deutsche Raiffeisenverband, der Milchindustrie-Verband, die Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft sowie der Bundesverband der Privaten Milchwirtschaft heute anlässlich der Internationalen Grünen Woche vorgestellt.Kernstück der "Strategie 2030 der deutschen Milchwirtschaft" ist ein umfangreicher Maßnahmenkatalog. Dieser zeigt sowohl für die Zielgruppe der Milcherzeuger, der Molkereiwirtschaft als auch die gesamte Kette der Milchwirtschaft sowie politische Institutionen Lösungsansätze für aktuelle und künftige Herausforderungen auf. Eine Vielzahl von Aspekten wird adressiert, folgende Punkte stechen in ihrer Bedeutung jedoch heraus:- Branchenkommunikation: Noch in diesem Jahr sollen die Weichenfür eine gemeinsame und bundesweit wahrnehmbareBranchenkommunikation gestellt werden.- Standardsetzung: Zur Berücksichtigung gesellschaftlicherAnforderungen sollen Produktionsstandards bei gleichzeitigerSchaffung eines Mehrwertes für alle Glieder der Milchlieferketteweiterentwickelt werden.- Lieferbeziehungen: Mit einer frühzeitigen Weitergabe vonMarktsignalen an die Milcherzeuger soll eine schnellereAnpassung der Milchmenge ermöglicht werden. Ebenfalls sind vonden Akteuren der Milchwirtschaft Systeme zum Risikomanagementvon Preisschwankungen deutlich auszubauen. Mit der Strategie 2030 wird der Startschuss für einen gemeinsamen und fortlaufenden Prozess gegeben. Dabei sind alle wesentlichen Akteure der deutschen Milchwirtschaft zu einer konstruktiven Mitarbeit an der Umsetzung eingeladen. Weiterhin sollen die Strategie sowie die einzelnen Maßnahmen in regelmäßigen Abständen in einer gemeinsamen Plattform auf den Prüfstand gestellt und nachjustiert werden. Im Jahr 2025 ist eine Zwischenbilanz vorgesehen.Die fachliche Arbeit fand in neun unterschiedlichen Arbeitsgruppen zu den relevantesten Themen der Milchwirtschaft statt: Absatzförderung/ Branchenkommunikation; Standardsetzung; Gestaltung der Agrarpolitik; Molkereistrukturen und Wertschöpfung; Lieferbeziehung/ Umgang mit Volatilitäten; Digitalisierung; Export/ Handelspolitik; Forschung/ Lehre/ Ausbildung und Nachhaltigkeit. In den Arbeitsgruppen waren insgesamt mehr als 100 Fachleute aus Verbänden, Forschung und Wirt-schaft einbezogen.Die Broschüre zur Strategie 2030 kann hier abgerufen werden: https://idf-germany.com/veroeffentlichungen-publications/Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6599/4497482