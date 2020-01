Die Finalisten für den "Animal Health Investment Europe Innovation Showcase" wurden bekanntgegeben. Das erstklassige Investmentforum präsentiert die interessantesten Innovationen im Bereich Tiergesundheit und Ernährung und bringt aufstrebende Unternehmen mit Finanzinvestoren und strategischen Unternehmenspartnern zusammen.

Sehen Sie sich die Profile der 20 Unternehmen an, die ihre Innovationen auf der Veranstaltung präsentieren werden: hier klicken.

Der Innovation Showcase ist eine weltweit anerkannte Gelegenheit für aufstrebende Unternehmen, sich uns ihre Produkte den einflussreichsten Akteuren und Investoren der Branche zu präsentieren. 20 Start-ups wurden vom Auswahlkomitee bestehend aus Cindy Cole, Partner, Digitalis Ventures, Maarten Goossens, Mitgründer und Inhaber, Anterra Capital, undSpencer Swayze, Managing Director, Paine Schwartz Partners, LLC, handverlesen, um sich und ihre Innovationen und Leistungen vorzustellen.

In diesem Jahr sind die 20 präsentierenden Unternehmen in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, die sich auch in der Aufteilung der Messe erkennen lassen:

10 Start-Ups werden ihre Innovationen im Bereich Begleit- und Haustierpflege präsentieren, der sich mit Krebsbehandlungen für Haustiere, Point-of-Care-Diagnosetests für den Veterinärmarkt und tragbaren Geräten für Haustiere beschäftigt

Die Finalisten im Bereich Begleit- und Haustiere sind:

Scout Bio

AniV8

LiVET AG

Bioceltix

Accessible Diagnostics, LLC

K9 Biotech

Aminol

GENCLIS SA

PetBioCell GmbH

Okava Pharma

10 weitere Start-ups werden ihre Innovationen im Bereich Nutztiere und tierbezogene Agrartechnologie präsentieren, wobei der Schwerpunkt auf der Erforschung effizienter Impfungen, der Krankheitsprävention und der Wachstumsverbesserung bei allen Nutztieren, einschließlich Aquakultur, liegt.

Die Finalisten im Bereich Nutztiere sind:

Advanced Animal Diagnostics

Aquatic Biologicals

Glysantis Animal Health

Soos Technology

Resilient Biotics

AquiNovo Ltd.

ViroVet NV

Applied LifeSciences Systems

Malcisbo AG

SynVaccine

Alle Finalisten werden ihre Innovationen am 25. Februar auf der Animal Health Investment Europe der anwesenden Jury präsentieren; bei dieser Gelegenheit wird auch der diesjährige Gewinner bekanntgegeben.

Beim letztjährigen Innovation Showcase haben Rex Animal Health und Proteon Pharmaceuticals die Innovationspreise für Tiergesundheit bzw. Tierernährung gewonnen.

Die Animal Health Investment Europe findet vom 25.-26. Februar 2020 zum fünftenMal statt und ist die wichtigste Veranstaltung der weltweiten "Animal Health"-Reihe. In diesem Jahr kommen mehr als 550 hochrangige Entscheidungsträger aus den Bereichen Big Pharma, Venture Capital und Business Angels zusammen, um sich über die interessantesten Investitionsmöglichkeiten im Bereich Tiergesundheit über alle Tierarten hinweg zu informieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200120005414/de/

Contacts:

Pressekontakt für Animal Health Investment Europe:

Sarah Rowlands

Marketing Manager, Kisaco Research

sarah.rowlands@kisacoresearch.com

+44 (0)203 696 2929