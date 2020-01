FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag ein wenig schwächer tendiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,02 Prozent auf 171,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,221 Prozent. Die Renditen in Italien fielen deutlich.



Dem Anleihemarkt fehlte es zu Wochenbeginn an Impulsen. Daten zur Preisentwicklung in Deutschland konnten dem Handel keine neue Richtung geben. Im Dezember waren die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent gefallen und damit etwas schwächer als erwartet.



Aus den USA kamen keine Impulse. Die Finanzmärkte dort blieben wegen eines Feiertags geschlossen./jsl/he