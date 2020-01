Der Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner ist zurück. Er heuert bei Tractive an, einem Startup, das sich auf die Ortung von Haustieren spezialisiert hat. Ende 2018 hatte Florian Gschwandtner die Geschäftsführung beim 2009 gegründeten Unternehmen Runtastic aufgegeben und sich (vorerst) ins Privatleben zurückgezogen, jetzt ist der 37-jährige Österreicher wieder da: Laut einer Mitteilung des Startups Tractive geht Gschwandtner hier als Chief Growth Officer an Bord. Das Unternehmen verkauft Ortungsgeräte für Hunde und Katzen. Er werde, so erklärt der...

Den vollständigen Artikel lesen ...