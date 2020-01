Neuer Blog-Artikel: Trade wie ein Casino! (JK-Trading.com) - Wie bereits erwartet, war der Wochenbeginn im DAX durch den US-Feiertag "Martin Luther King Day" von wenig Volatilität geprägt. Was dennoch erkennbar war ist mit Sicherheit, dass der DAX sich deutlich oberhalb von 13.500 Punkten hat halten können, in der Tat sogar die in der am Freitag thematisierte "Aufwärtsdrift" hat vollziehen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...