Der bislang milde Winter in den USA drückt Erdgas weiter in Richtung Süden. Heute erreichte es mit einem Tagestief von 1,79 Dollar den tiefsten Stand seit März 2016.Nach Angaben der Energy Information Administration (EIA) vom Donnerstag vergangener Woche gingen die US-Erdgaslieferungen in der Woche bis zum 10.01.2020 um 109 Mrd. cf (Kubikfuß) zurück. Analysten hatten 92 Mrd. cf erwartet. Allerdings lagen die Vorräte in den Erdgasspeichern mit 3,039 Bio. cf mehr als 494 Mrd. cf über dem Vorjahresniveau und 149 Mrd. über dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre.Der starke Preisrückgang ist bislang dem milden Winter geschuldet. Aktuelle Wetterdaten deuten zudem darauf hin, dass die aktuelle Kaltfront nicht lange andauern wird, was die Auswirkung auf die Nachfrage begrenzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...