6.800 prächtige Hängeornamente und florale Prachtstücke zu sehen

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, lädt zu einer Veranstaltung mit dem Titel "Kunstausstellung zum Hina-Matsuri-Mädchenfest" ein, um mit seinen Gästen von 1. Februar bis 26. März 2020 das japanische kulturelle Ereignis, das als Mädchenfest oder Hina-Matsuri bekannt ist, zu zelebrieren. Diese überaus beliebte Veranstaltung wird alljährlich abgehalten und zeigt ca. 6.800 prächtige und kunstvoll verzierte Hängeornamente, die von Hand aus alten Seidentüchern gefertigt wurden. Diese Ornamente werden sorgsam für diese Ausstellung handgearbeitet und spiegeln symbolisch die Hoffnung auf Gesundheit und Glück der Kinder wider. Auch Pfirsichblüten sind ein Motto für die Ausstellung, Konzerte und Workshops der diesjährigen Veranstaltung, im Einklang mit dem "Peach Festival" (Pfirsich-Fest) und der Überzeugung, dass Pfirsiche ein langes Leben schenken, da sie böse Geister vertreiben.

About 6,800 hanging ornaments, each one handmade from kimono and quilt fabrics, and tiered stand of dolls of the Emperor and Empress will be displayed to celebrate the traditional Hina-Matsuri, known as Girls' Day. (Photo: Business Wire)