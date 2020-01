Halle (ots) - Letztlich entscheidend ist, ob die Partei- und Fraktionsvorsitzenden an einem Strang ziehen. Das taten sie bisher nicht. Vielmehr fanden in der Ära Sahra Wagenknecht wilde und unansehnliche Kämpfe vor allem zwischen ihr und Katja Kipping statt. Auch vorher gab es in der Linken chronische Streitereien von einer Art, die sich keine andere im Bundestag vertretene Partei leistet. An der Spitze eines zerstrittenen Haufens verschleißt sich das beste Spitzenpersonal. Es sollte Konsens sein, dass Gewählte die Positionen der Partei- und Fraktionsmehrheit vertreten müssen, dafür aber auch Loyalität verdienen. Eine Selbstverständlichkeit, die leider in der Linken nicht selbstverständlich ist. Eine linke Losung "Das Team ist der Star" - das wäre mal was.



