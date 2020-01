Mit der zunehmenden politischen Priorisierung des Umweltschutzes haben vor allem die Hersteller umweltfreundlicher Basisprodukte verstärkt Rückenwind. Zu diesen gehört trotz derzeitiger selbstgebauter Ausbauhürden in Deutschland die dänische Vestas Wind (DK0010268606).Dass sich Umweltfreundlichkeit und damit Nachhaltigkeit nicht nur auf die Energiebilanzen der Käufer beziehen, zeigt Vestas Wind in einer heute veröffentlichen Erklärung. Darin teilt das Unternehmen mit, dass es bis 2040 Windturbinen produzieren will, die keinen Müll mehr produzieren. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen eigenen Nachhaltigkeitsanspruch.Damit ist Vestas Wind auch der erste Windturbinenhersteller, der sich diesem Ziel verschreibt und eine Wertschöpfungskette ohne Abfall aufbauen will. Dies soll mit einer neuartigen Abfall-Management-Strategie erreicht werden, der sich an der Kreislaufwirtschaft für die einzelnen Bereiche der Wertschöpfungskette wie Design, Produktion, Service und Abbau orientiert. Hierzu soll in den nächsten 2 Jahren eine diesbezügliche Strategie vorgestellt werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...