Mit diesem US-Einzelhändler stehen Anleger langfristig auf der Gewinnerseite

Für langfristig orientierte Anleger lohnt sich in der Regel ein Blick auf die Aktien aus dem Handels- und Konsumbereich. Diese zählen zu den klassischen defensiven Investments. Denn das Geschäftsmodell vor allem der großen Marktführer aus dieser Branche ist vergleichsweise konjunkturrobust, was sich auch in den entsprechenden Kurshistorien der Aktien niederschlägt.

Big Player des Handelsbereichs

Zu den Big Playern des Handelsbereichs zählt beispielsweise TJX Companies (WKN: 854854 / ISIN: US8725401090), eine US-amerikanische Kaufhauskette, die weltweit mit Discount-Artikeln aus der Bekleidungs- und Haushaltswarenindustrie handelt. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis 1919 zurück, in das Jahr, in dem die Brüder Max und Morris Feldberg die New England Trading Company in Boston, Massachusetts, gründeten, einen Unterwäsche- und Strumpfwaren-Großhandel. Da das Geschäft von Anfang an brummte, öffneten die Feldbergs 10 Jahre später, 1929, das erste Einzelhandelsgeschäft, das Damen-Strumpfwaren anbot.

Fokus auf Bekleidung

20 Jahre später hat sich aus einer Filiale eine Ladenkette entwickelt, die in vielen Städten an der US-Ostküste präsent war. 1956 gründeten dann die Feldberg-Söhne Stanley und Summer die Zayre discount department store-Kette, bei der der Fokus auf bequeme und qualitativ hochwertige Bekleidung für die ganze Familie gelegt wurde. Nach dem Verkauf der Marke Zayre verblieb T.J. Maxx als Kern der Marken des Konzerns. Ein wichtiger Meilenstein wurde zu Beginn der 90er-Jahre gelegt, als das Unternehmen durch die Übernahme der kanadischen Kette Winners erstmals ins Ausland expandierte.

