Sah es zunächst so aus, als wolle Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Machtwort sprechen, soll nun vor März 2020 keine Entscheidung zur Beteiligung Huaweis am 5G-Ausbau fallen. Ein EU-Gipfel solls richten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am heutigen Montag erfahren hat, wurde die Entscheidung einer Positionierung der CDU/CSU-Fraktion zu dem SPD-Vorschlag, Huawei komplett vom deutschen 5G-Netz auszuschließen, unter Verweis auf den nächsten EU-Gipfel Ende März 2020 vertagt. Merkel setzt eigene Position nicht durch Bekannt ist, dass Kanzlerin Merkel zwar hohe Sicherheitsstandards an das 5G-Netz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...