NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 160 auf 157 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim europäischen Flugzeugbauer sei in der Sparte Verteidigung und Raumfahrt in diesem und dem folgenden Jahr mit einer schlechteren Gewinnentwicklung als bisher erwartet zu rechnen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der deutlich größere Bereich Zivilluftfahrt dürfte hingen die bisherigen Erwartungen erfüllen./he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 19:24 / GMT



ISIN: NL0000235190

