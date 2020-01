Im Fußball zirkulieren so große Geldsummen wie in kaum einem anderen Sport. Das zeigt nun auch die neueste Deloitte-Studie.Fußballclubs sind in den meisten Fällen ziemlich reich. Das erkennt man nicht zuletzt an den hohen Summen, die sie für Spieler ausgeben. Doch auch ihre Umsätze müssen sich nicht verstecken. Das zeigt die neueste Auflage der Studie "Football Money League", die das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...