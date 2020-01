Wer in überbewertete Aktien investiert, geht ein gewisses Risiko ein. Ein Experte rät, Apple, Microsoft und Co. aus dem Portfolio zu streichen.? Lage am Aktienmarkt bezeichnet Roberts als "verrückt"? Viele Spekulationen am Markt? Cash-Bestände durch Verkäufe aufstockenNach einem jahrelangen Run an der Börse sagen viele einen bald eintretenden Bärenmarkt vorher. Auch ein Experte geht davon aus, dass die Zukunft eher schlechter werden könnte. Deshalb rät er dazu, schon jetzt die Risiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...