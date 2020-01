Der Dax bewegt sich langsam, aber stetig in Richtung seines Allzeithochs. Zugleich legen immer mehr Unternehmen ihre Bilanzen vor, darunter die UBS.

An diesem Dienstag dürften Anleger einen neuen Anlauf unternehmen, die bisherige Bestmarke des Dax zu übertreffen. Schon zu Wochenbeginn hatte sich der deutsche Leitindex weiter in Richtung 13.597 Punkte bewegt, seinem im Januar 2018 erreichten Rekordhoch.

Den Montag beendete der Dax mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent bei 13.548 Zählern. Im vorbörslichen Handel an diesem Dienstag bewegte sich der deutsche Leitindex leicht schwächer.

Allerdings fehlte es an Impulsen, weil die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben. Neuen Elan könnten die Investoren aber aus der begonnenen Berichtssaison schöpfen, die auch in Europa an Fahrt gewinnt.

So präsentieren am Dienstag unter anderem die Schweizer Großbank UBS, der britische Billigflieger Easyjet und der deutsche Modekonzern Hugo Boss ihre Bilanzen.

Auf politischer Ebene gibt es Bewegung zwischen Washington und Paris im Streit über die französische Digitalsteuer, die vor allem US-Technologiekonzerne trifft.

1. Annäherung zwischen Macron und Trump

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron strebt mit den USA einen Deal zur Digitalbesteuerung an und will damit einen drohenden Handelskonflikt vermeiden. Er habe mit seinem US-Kollegen Donald Trump eine "exzellente Diskussion" zu dem Thema gehabt, berichtete Macron am Montagabend via Twitter. Er wolle mit Trump für eine "gute Vereinbarung" zusammenarbeiten, um eine Eskalation bei den Zöllen zu verhindern.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf einen französischen Diplomaten, die beiden Staatschefs hätten vereinbart, dieses Jahr keine Strafzölle auf Produkte aus dem jeweils anderen Land zu erheben.

Washington hatte Paris zuletzt im Dezember wegen der Einführung einer Digitalsteuer mit Vergeltung gedroht. Die USA argumentieren, dass Frankreichs nationale Digitalsteuer gezielt große amerikanische Internetunternehmen wie Amazon, Google und Facebook benachteilige. Der Dollar gab nach Veröffentlichung der ersten Meldungen zu der Vereinbarung am Montagabend einen Teil seiner Gewinne wieder ab.

2. Vorgaben aus Asien

Wachsende Sorgen über den in der chinesischen Stadt Wuhan ausgebrochenen Coronavirus und dessen Ausbreitung hat an den asiatischen Börsen eine Risikoaversion unter Börsianern ausgelöst. Safe-Haven-Anleihen und der Yen stiegen. "Es ist klar, dass die Märkte das Risiko einer Epidemie verfolgen, und falls die Dinge kritisch werden, könnte es massive Einbußen für die Luftfahrtindustrie und für den lokalen Tourismus bedeuten", sagte Stephen Innes, Asien-Pazifik-Marktstratege bei AxiCorp. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent tiefer bei 23.861 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stagnierte bei 1744 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen ...

