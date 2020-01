=== *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Jahresergebnis, Metzingen *** 07:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, 12:30 PK, Brüssel *** 07:30 CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 24.1.), u.a. Rede von US-Präsident Trump (11:30) und Chinas Vize-Premierminister Han Zheng (14:15), Davos 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1Q, Luton 09:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim Handelsblatt-Energiegipfel, Berlin 10:00 DE/Mitglieder der Kohlekommission, PK zu Aufkündigung des Kohle-Kompromisses durch die Bundesregierung, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +28.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: +15,0 Punkte zuvor: +10,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -13,5 Punkte zuvor: -19,9 Punkte *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR 18:30 DE/American Academy in Berlin, Verleihung des Henry A. Kissinger-Preises an Bundeskanzlerin Merkel *** 19:00 US/Senat, Prozessauftakt im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump, Washington *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos *** 22:09 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q, Armonk *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago ===

