NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 80 Euro angehoben. Das mittelfristige Potenzial des Dialysedienstleisters durch an das Angebot der Heimtherapie von Patienten mit chronischen Nierenkrankheietn werde von vielen Investoren unterschätzt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein zusätzlicher Kurstreiber könnten Details zu den Erwartungen des Konzerns hinsichtlich der Übernahme des US-Unternehmens NxStage werden. Mögliche stärkere Kursschwankungen - etwa im Zuge des Mitte Februar erwarteten Geschäftsausblicks - könnten gute Kaufgelegenheiten für langfristig orientierte Investoren eröffnen./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 18:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / 19:10 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005785802

FRESENIUS MEDICAL CARE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de