Die Weltkonjunktur dreht und es gibt Hoffnung, dass das Thema China-Handel erledigt ist. Dabei war die Erkenntnis unschwer schon vor Wochen zu greifen. Jetzt kommt es darauf an: Wie schnell erholen sich einzelne Branchen oder ganze Länder und mit welchem Hintergrund? Diese Wette vertieft die Actien-Börse im nächsten Brief, nachdem sie bereits allen vorgegriffen hat und richtig liegt. Auf das Tempo kommt es an!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



