ZÜRICH (dpa-AFX) - Die UBS hat 2019 wegen des schwierigen Umfelds, Kosten für den Konzernumbau und Abschreibungen weniger verdient. Zudem musste die Bank jetzt wie der Konkurrent Credit Suisse beim Renditeziel zurückrudern.



Der Gewinn fiel im vergangenen Jahr um knapp fünf Prozent auf 4,3 Milliarden Dollar (3,9 Mrd Euro), wie die Bank am Dienstag in Zürich mitteilte. Die Dividende soll dennoch leicht auf 73 US-Cent steigen. Für 2018 hatte die Bank noch umgerechnet knapp 0,69 US-Cent ausgeschüttet. Bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital rechnet die Bank in den kommenden Jahren mit einem Wert zwischen 12 und 15 Prozent. Ursprünglich war das Ziel gewesen, im nächsten Jahr 17 Prozent zu schaffen. Analysten hatten diesen Wert aber ohnehin für zu ambitioniert gehalten und mit einer Senkung gerechnet. Das 2019er-Ergebnis lag leicht über den Erwartungen der Experten; die Dividende fiel im Rahmen der Prognosen aus./zb/fba

