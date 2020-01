Die Varta (WKN: A0TGJ5)-Aktie ist in den letzten zwölf Monaten um über 230 % gestiegen, die Beyond Meat (WKN: A2N7XQ)-Aktie ist in nur acht Tagen (!!!) um knapp 56 % in die Höhe geschossen (Stand: 18.01.2020). Beides sind in meinen Augen "Hype-Aktien" - zum einen wegen der rasanten Kurssprünge, zum anderen ist in ihren aktuellen Kursen eine Menge zukünftiges Wachstum enthalten. Wachstum, von dem in meinen Augen zumindest fraglich ist, ob es wirklich stattfinden wird. Die Frage, die ich mir heute ...

