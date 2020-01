Ich halte seit mehreren Jahren Aktien von Amazon (WKN: 906866) und habe kürzlich noch weitere Aktien nachgekauft. Einige Experten halten die Aktie für überbewertet oder jedenfalls alles andere als günstig. Aber was wirklich zählt, ist der zukünftige Cashflow. Ich denke, dass die Amazon-Aktien im Vergleich zu dem, was ich für wahrscheinlich halte, noch relativ bescheiden bewertet werden. Tauchen wir doch an dieser Stelle einmal ein. Der E-Commerce steht weltweit noch ganz am Anfang Bei aller Rede ...

Den vollständigen Artikel lesen ...