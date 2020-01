FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

WDL XFRA DE000WNDL201 WINDELN.DE SE INH O.N.

B7Z XFRA NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS NK 1

G061 XFRA FR0013399474 GENKYOTEX S.A. EO 1,-

IN6A XFRA CA46123E1043 INTRINSYC TECHS CORP.

