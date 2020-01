Die Aktie von GR Silver Mining konnte in Folge guter Bohrergebnisse kräftig zulegen. Parallel werden aber bereits die Grundlagen für die kommende Explorationssaison auf dem San Marcial-Projekt in Mexiko geschaffen.

Hohe Silbergrade

GR Silver Mining (0,23 CAD | 0,15 Euro; CA38149Q1046), ehemals Goldplay Exploration, setzt die Serie an guten Bohrergebnissen fort. So stieß man auf dem San Marcial-Projekt in Mexiko in der Zone "Faisanes" außerhalb der bestehenden Ressource wieder auf eine hochgradige Mineralisierung. Bohrloch SM-19-08 wies 92 g/t Silber über 28,7 Meter Länge auf, inklusive eines Abschnitts mit 154 g/t Silber über 13,75 Meter. In der Zone "Guacamayo" wiederum kam Bohrung SM-19-08 auf 138 g/t Silber und 0,56 g/t Gold über 0,6 Meter. Bei Letzterer ist aber entscheidend, dass diese Bohrungen eine mineralisierte Breccia (gebrochenes Gestein) 30 Meter östlich der bestehenden Ressource bestätigen. Die Aktie konnte in Folge der Bohrergebnisse kräftig zulegen und bestätigt somit den jüngsten Aufwärtstrend. Dennoch kommt GR Silver Mining gerade einmal auf einen Börsenwert von 18 Mio. kanadische Dollar (CAD). Dennoch halten mit Sandstorm Gold (4%), JDS Energy & Mining (3%) und SSR Mining ...

