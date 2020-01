Die Aktie von Corvus Gold konnte zuletzt wieder zulegen. Analyst Joe Reagor von Roth Capital gab ein Kursziel von 5,75 Dollar aus. Das entspricht mehr als dem Doppelten des aktuellen Kurs.

Viel Luft nach oben

Die Aktie von Corvus Gold (2,04 CAD; 1,42 Euro | CA2210131058) konnte jüngst mal wieder die 2 Dollar-Marke hinter sich lassen. Neben guten Bohrergebnissen (siehe hier) dürfte auch ein Analystenvotum für Nachfrage gesorgt haben. So hat Joe Reagor von Roth Capital seinen Optimismus gegenüber dem Papier erneut Ausdruck verliehen. Er sieht ein Kursziel von 5,75 Dollar für den Wert (zur kompletten Studie). Zuvor war Reagor noch ein wenig optimistischer gewesen und hatte gar ein Ziel von 6,25 Dollar ausgerufen. Das wurde jetzt in Folge der zwischenzeitlichen Kapitalerhöhung, Corvus sammelte im Herbst erfolgreich 23 Mio. Dollar ein, leicht zurückgenommen. Mining-Analyst Heiko Ihle vom New Yorker Research-Haus Wainwright & Co. hatte jüngst sogar 6,90 CAD als Kursziel ausgegeben.

Übernahmefieber im Goldsektor

Der ...

