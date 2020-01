Die Aktie der Fresenius-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) hat in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen. Am Montag konnte das Papier 1,5 Prozent zulegen. Damit war Fresenius Medical Care hinter Wirecard der zweitstärkste Wert des Tages im DAX. Auf den Plätzen drei, vier und fünf folgten die Münchener Rück, RWE und Henkel.Zuletzt hat die US-Bank JPMorgan den Mutterkonzern und die Töchter noch einmal näher unter die Lupe genommen. Im Nachgang der hauseigenen Gesundheitskonferenz in San ...

