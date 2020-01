Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Ohne Impulse seitens der Wall Street bewegte sich der DAX gestern in einer recht engen Handelsspanne von rund 60 Punkten. Knapp unter seinem Tageshoch, welches bei 13.550 Zählern lag, ging der DAX dann mit einem Plus von 0,17 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Gold. Gold war zum Jahreswechsel aufgrund der politischen Unsicherheiten wieder einmal sehr gefragt. Dabei markierte das Edelmetall intraday ein neues Sieben-Jahres-Hoch. Anschließend kam es zu einem kleinen Rücksetzer. Der könnte jetzt aber schon wieder beendet sein. In den Fokus rückt eine wichtige Widerstandszone.