Übergeordnet herrscht seit September 2015 ein intakter Aufwärtstrend in der RWE-Aktie, nachdem das Papier zuvor massiv an Wert verloren hatte. Mal gab es Jahre mit Kursgewinnen, gefolgt von Jahren mit ausgeprägten Konsolidierungsphasen. Zwischen Ende 2017 und Mitte 2019 herrschte in der RWE-Aktie eine mittelfristige Seitwärtsphase zwischen grob 15,00 und 23,31 Euro. Erst seit letztem Sommer konnte das Papier wie bereits in der charttechnischen Besprechung vom 02. September 2019: "RWE-Papier schießt merklich hoch" favorisiert, zur Oberseite ausbrechen und über das Niveau von 30,00 Euro zurückkehren. Aktuell befindet sich der Wert auf der Zielgeraden zu den Jahreshochs aus 2014 und dürfte diese schon bald einem Test unterziehen. Das bedeutet für investierte Anleger baldige Gewinnmitnahmen, eine Stopp-Anhebung sollte aber schon jetzt ...

