Übergeordnet herrscht bei Platin seit über einer Dekade ein intakter Abwärtstrend und drückte die Notierungen von 2.250 US-Dollar auf einen Tiefstwert von 754,03 US-Dollar bis Mitte 2018 abwärts. Erst an dieser Stelle konnte eine nicht unerhebliche Gegenbewegung gestartet werden und den Platinpreis zurück an das markante Widerstandsband um 1.030 US-Dollar sowie die langfristige Abwärtstrendlinie hochdrücken. Da dieser Kreuzwiderstand nicht ohne Weiteres durchbrochen werden dürfte und sich auf Wochenbasis zudem noch eine Doji-Kerze ausbreitet, sollen Anleger bestehende Long-Positionen nun realisieren, können aber auch über entsprechende Short-Instrumente auf einen Kursrückgang setzen. Für ein erfolgreiches Kaufsignal müsste das aktuelle Kursniveau nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden. Dies dürfte allerdings erst nach einem vorherigen Pullback der Fall sein.

Gewinne realisieren

Auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen muss zwangsläufig mit einem Dämpfer vom aktuellen Widerstandsniveau um 1.030 US-Dollar ...

