In Berlin spitzt sich die Frage zu. Als ziemlich gesichert gilt, was niemand sich getraut zu sagen: Mindestens 5 AKW müssen ihre Laufzeit verlängern, um einen Stromkollaps in Deutschland zu vermeiden. Gleichgültig wie der Klimapakt aussieht: Mit dem Abschalten von Atom und Kohle steht Deutschland in fünf Jahren im Dunkeln.



