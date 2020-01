DGAP-Media / 2020-01-21 / 08:00 *YOC eröffnet dritten deutschen Standort in Hamburg* *Berlin / Hamburg, 21. Januar 2020 *- Das Mobile-first Ad Technology Unternehmen YOC eröffnet eine Niederlassung in Hamburg, einem der führenden Medienstandorte Deutschlands und forciert somit die Nähe zu seinen Kunden und Partnern. Durch die Eröffnung des neuen Office wird die direkte Zusammenarbeit mit Agenturen, Publishern und Technologiepartnern verstärkt sowie die Erschließung neuer Kunden und Partnerschaften weiter vorangetrieben. Jan-Philipp Beck übernimmt als Head of Sales zusammen mit seinem Team die Betreuung der Key Accounts in Hamburg. "Jan-Philipp ist aufgrund seiner Vertriebsexpertise bei Axel Springer, Gruner + Jahr, Google und zuletzt bei Ströer Digital ein anerkannter Experte der Branche. Wir freuen uns, dass er uns auf unserem Wachstumskurs unterstützen und das Team in Hamburg kontinuierlich ausbauen wird", kommentiert Jan Gräwen, Geschäftsführer der YOC Mobile Advertising GmbH. "Die Entscheidung für die Standorteröffnung in Hamburg war strategisch sehr wichtig für unsere Unternehmensentwicklung im Heimatmarkt Deutschland. Die Expansion orientiert sich an unserem Anspruch, neben herausragender Technologie exzellente Beratungs- und Serviceleistungen für unsere Partner zu leisten und beschleunigt das Wachstum der gesamten Unternehmensgruppe", ergänzt Dirk Kraus, Gründer und CEO der YOC AG. *Über YOC* YOC ist ein Mobile-first Ad Technology Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein optimales digitales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des mobilen Internet zu schaffen. Mit VIS.X(R), der programmatischen Handelsplattform der nächsten Generation, kombiniert YOC einen effizienten Mediahandel mit wirkungsvollen Werbeformaten. Werbekunden erhalten durch die Verwendung unserer Technologie die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke durch hochwertiges Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X und bieten eine globale Reichweite an. Mit einem proprietären Technologie-Stack und einer langjährigen Erfahrung ist YOC bekannt für exzellenten, qualitativ hochwertigen Service und schnelle Ausführung. Das Unternehmen wurde 2001 von Dirk Kraus gegründet und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. YOC betreibt Niederlassungen in Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, London, Madrid, Wien, und Warschau. Weitere Informationen finden Sie unter yoc.com. *Kontakt * YOC AG Public Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Tel.: +49-30-726162-0 pr@yoc.com www.yoc.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: YOC AG Schlagwort(e): Internet&Multimedia 2020-01-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: ir@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 956687 Ende der Mitteilung DGAP-Media 956687 2020-01-21 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ac266f3fae99f4b50c7a287e15ac1f20&application_id=956687&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2020 02:00 ET (07:00 GMT)