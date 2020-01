In Frankfurt stehen die Vorzeichen für den DAX am Dienstag auf rot. Die Abstufung Hongkongs durch die Ratingagentur Moody's hat zu kräftigen Verlusten an den asiatischen Börsen geführt - der Hang Seng Index verlor zwischenzeitlich 2,6 Prozent an Wert. Stabilisierende Impulse von der Wall Street gibt es nicht, nachdem die Börsen in New York am Montag aufgrund eines Feiertages geschlossen bleiben. Am Abend wird dann der Streamingriese Netflix seine Geschäftsbücher für das Q4 2019 öffnen. Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...