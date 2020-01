FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Minus zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Sorgen vor einer Ausbreitung der Virusinfektion in China überdecken mittlerweile die Lust auf ein neues Allzeithoch. Dazu bekommen die Märkte erst am Nachmittag Vorgaben aus den USA, die am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen waren. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 107 auf 13.465,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.570,5 und das Tagestief bei 13.447,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 12.000 Kontrakte.

January 21, 2020

