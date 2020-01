HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Uniper von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 29 Euro gesenkt. Analyst Lawson Steele reduzierte seine Gewinnschätzungen wegen der Aussicht auf niedrigere Strompreise. Der finnische Versorger Fortum werde schon bald 70,5 Prozent von Uniper kontrollieren und die Minderheiten-Aktionäre vorerst nicht herausdrängen, weshalb Uniper in diesem Szenario erst einmal feststecke, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Uniper-Aktien hätten außerdem seit seiner Kaufempfehlung im Juni 2017 um 78 Prozent zugelegt./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000UNSE018

