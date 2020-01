Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach wie vor stellt sich am deutschen Aktienmarkt die Frage, wann der DAX endlich sein neues Allzeithoch markiert. Gestern näherte er sich wieder an, musste aber wegen eines Feiertags auf die Unterstützung der Wall Street verzichten. Sorgen machen die Börsen in Asien. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tencent, die Deutsche Börse, Heidelberger Druck, Evotec, Thyssenkrupp, Wirecard, Lufthansa und Hugo Boss. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.