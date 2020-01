Die aktuell längste Serie: Cree mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 14.85%) - die längste Serie dieses Jahr: Cree 10 Tage (Performance: 14.85%). Tagesgewinner war am Montag Drägerwerk mit 7,80% auf 53,90 (240% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,60%) vor Paion mit 6,19% auf 2,40 (121% Vol.; 1W 10,60%) und Aumann mit 5,61% auf 18,08 (83% Vol.; 1W 6,35%). Die Tagesverlierer: Geely mit -6,09% auf 1,69 (252% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,82%), Tomorrow Focus mit -4,49% auf 2,55 (442% Vol.; 1W -1,92%), Transocean mit -3,97% auf 5,81 (% Vol.; 1W -7,78%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (1168,3 Mio.), Roche GS (841,97) und Vestas (471,27). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...