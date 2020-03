LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk will den größten Teil seiner Genussscheine zurückkaufen. Das Unternehmen werde sämtliche Genussscheine der Serie D unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 24 Monaten zum Ende des Kalenderjahres 2022 kündigen, teilte der SDax -Konzern am Dienstag in Lübeck mit. Die Inhaber der Genussscheine sollen ihr Geld - laut einem Sprecher 547 Euro je Schein - im Januar 2023 erhalten. Der Rückkaufwert der rund 570 000 Genussscheine belaufe sich damit auf rund 310 Millionen Euro. Gezahlte werden soll der Betrag aus liquiden Mitteln. Falls es aber erforderlich sei, verfüge das Unternehmen über ausreichende Kreditlinien, hieß es weiter.



Neben der Serie D gibt es laut dem Sprecher noch zwei weitere Serien an Genussscheinen mit insgesamt rund 265 000 Stück. Drägerwerk will mit dem Rückkauf von Genussscheinen unter andere seine Kapitalstruktur verbessern. Zudem erhalten Genussschein-Inhaber das zehnfache der Dividende einer Vorzugsaktie. Der Aktienkurs reagierte kaum auf die Neuigkeiten./mne/he

