DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 DE000HLB4DD5 23.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 DE000HLB4CN6 23.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02S/18 DE000HLB5K23 23.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB4CP1 23.01.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 DE000HLB4DD5 23.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/32 DE000HLB4CN6 23.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02S/18 DE000HLB5K23 23.01.2020 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 DE000HLB4CP1 23.01.2020 HZE/EOT