6,1 Prozent - so viel hat die chinesische Wirtschaft 2019 nach offiziellen Zahlen zugelegt. So wenig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ein Teil des langsameren Aufstiegs mag an dem Handelskrieg mit den USA liegen. Doch einiges ist auch hausgemacht. Und für die Zukunft drohen gleich mehrere riesige Probleme.Mit großen Tamtam schlossen die USA und China vor wenigen Tagen ein "Phase Eins"-Abkommen, das eine weitere Eskalation des Handelskrieges zwischen den beiden Wirtschaftsmächten verhindern soll. China importiert mehr US-amerikanische Güter - vor allem Agrarprodukte. Die USA verzichten dafür auf weitere Sanktionen und Strafzölle. Ist die Schwächephase im chinesischen Wachstumspfad damit beseitigt? Vermutlich nicht, denn es gibt gleich eine ganze Hand voll großer Herausforderungen für die Wirtschaft im Reich der Mitte:Rivalität mit den USA: Das "Phase Eins"-Abkommen verhindert zwar noch mehr Strafzölle und Absatzprobleme für chinesische Firmen in den USA. Die grundlegenden Streitigkeiten sind aber noch lange nicht vom Tisch. Nicht nur, weil schwierige Themen wie der Schutz des geistigen Eigentums außen vor gelassen wurden. Sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...