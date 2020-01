FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen und gekürzten Renditezielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 13 Franken belassen. Die neuen Ertrags- und Effizienzziele bis 2022 entsprächen gleichwohl den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Mit dem Vorsteuergewinn im Schlussquartal habe die Schweizer Bank die Erwartungen übertroffen. Goy bemängelte allerdings die Gewinnqualität und sprach von einem insgesamt gemischt ausgefallenen Zahlenwerk./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 07:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

UBS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de