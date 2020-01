Berlin (ots) - Berlin hat eine neue digitale Bildungs-Institution: Die Wild Code School eröffnet in Wedding ihren neuen Campus, wo ab sofort Webentwickler ausgebildet werden. Die Kurse sind auf fünf Monate ausgelegt, besondere Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Das Jobcenter bietet eine Förderung für die Lehrgänge. Die Schule fördert auch explizit Frauen in Technikberufen und kann auf die Erfahrungen anderer europäischer Standorte zurückgreifen - neben Berlin ist die Einrichtung auch in Paris, London, Madrid und Amsterdam vertreten.In den Kursen der Wild Code School lernen die Studierenden vom Kundenmeeting über Design-Prozesse und wichtige Programmiersprachen bis zur Endabnahme alle Schritte, die für eine qualitative Webentwicklung nötig sind. Wer bereits im Beruf ist, kann den Kurs auch in Teilzeit absolvieren. Die Wild Code School ist einer der wenigen Anbieter am Markt, bei denen die Teilnehmenden an realen Kundenprojekten arbeiten und so direkt Praxiserfahrungen sammeln. "Unser Programm funktioniert: 90% der Absolventen finden nach ihrem Abschluss eine Position im Bereich Webentwicklung", erklärt Cosmin Pirvu, der den neuen Berliner Standort leitet.Der Standardpreis für das Programm der Wild Code School liegt bei 7.400 Euro. "Das Jobcenter bietet Bildungsgutscheine an, um die Ausbildung zu finanzieren", so Pirvu. Zudem gibt es über die Wild Code School selbst diverse Stipendien. Dank einer Kooperation mit der Chancen EG gibt es die Möglichkeit, das Studium vollständig durch den Partner vorzufinanzieren. Wenn die Absolventen dann im Beruf sind, zahlen sie das Geld in Raten zurück.Über die Wild Code SchoolDie Wild Code School wurde in Frankreich gegründet und betreibt dort 13 erfolgreiche und profitable Standorte im ganzen Land. Auch in anderen europäischen Ländern wie Spanien, Portugal, Belgien oder England ist die Schule aktiv.Pressekontakt:Wild Code School PresseteamRico-Thore Kauert | 0177 4643648 / rico.kauert@pronline.deGeorg Babing | 0160 97370810 / georg.babing@pronline.deCampus-Leitung (englischsprachig)Cosmin Pirvu 0176 68658442 / cosmin.pirvu@wildcodeschool.deOriginal-Content von: Wild Code School, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140494/4497715