Du hältst noch an den Vorsätzen fürs neue Jahr fest, oder? Du hast ein paar Besuche im Fitnessstudio hinter dir, du hast gesund gekocht, und jetzt ist es Zeit, dich auf deine Finanzen zu konzentrieren. Den meisten von uns macht es nicht annähernd so viel Spaß, Geld zu sparen, wie es auszugeben. Eine Studie nach der anderen kommt zu dem Schluss, dass die Amerikaner nicht gut darin sind, Geld für die Zukunft zurückzulegen. Laut Magnify Money haben 29 % der U.S. Haushalte weniger als 1.000 US-Dollar ...

